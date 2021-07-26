Армен Саргсян поздравил генерал-губернатора Канады с назначением

Президент Республики Армения Армен Саргсян в связи с назначением на пост генерал-губернатора Канады Мэри Саймон направил ей поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

В сообщении, в частности, говорится:

«Армения придает большое значение дальнейшему расширению армяно-канадских отношений, высоко ценит постоянные усилия Канады, направленные на развитие демократических ценностей и институтов в нашей стране. Лучшее проявление этой приверженности - предстоящий визит специального представителя Канады в Армению. Я полон надежды, что это будет значительный шаг к углублению двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии».