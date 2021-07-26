В Армении подтверждено 112 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 106 человек

По состоянию на 11:00 26 июля в Армении подтверждено 112 новых случаев заражения COVID-19, 106 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода. За последние сутки проведено 5 049 тестов. Всего проведено 1 310 356 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 228 910 случаев заражения COVID-19, 219 168 из которых вылечились, есть 4 590 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 037 пациентов.

Зарегистрировано 1 115 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.