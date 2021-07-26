МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрировано 614 случаев, из которых 288 - чрезвычайные

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении с 19 по 25 июля зарегистрировано 614 случаев, из которых 288 - чрезвычайные. В том числе 190 пожаров, 1 случай камнепада, 3 происшествия из-за сильного ветра, 2 взрыва, 10 попыток самоубийства, 68 дорожно-транспортных происшествий, а также 165 бытовых вызовов. Пострадали 125 человек, благодаря оперативным спасательным операциям спасены 16 человек. За минувшую неделю зарегистрировано 15 случаев смерти от несчастных случаев.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Зарегистрировано 13 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 8 случаев блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 13 гражданам и вывезли в безопасное место 9 транспортных средств, заблокированных на автодорогах.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.