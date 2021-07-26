“Новая книга” - 21/21: Издания о человеке, о жизни, о спорте

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Мгер Исраелян: Одинокая планета

Повести сборника Мгера Исраеляна «Одинокая планета» рассказывают о человеке. Просто человеке, который рождается и умирает, который смеется и плачет, который вкусил горечь войны и наслаждается радостью мира. Армения - наша маленькая родина, жаждущая любви, планета нашей любви и преданности. Человечество на той единственной планете, что вращается, и еще долго будет вращаться, объединяет одна мечта - жить мирно и мудро. Книгу издал «Антарес».

Детско-юношеская литература

Астрид Линдгрен: “Да здравствует Эмиль из Лёнеберга”

Этот непослушный мальчик, появившийся среди наших любимых героев, живущий на ферме в Лёнеберге, со своим отцом, Антон Свенсоном и мамой, Альмой Свенсон, и с младшей сестрой Идой, поступил в школу. По словам их горничной Лины, Эмилю дадут место в небе только в том случае, если им вдруг понадобится помощь при изготовлении молнии. Эмиль на аукционе Бахорвы заключает несколько хитроумных сделок, ловит 1 200 раков, оказывается в центре пьяной драки со своей дрессированной свиньей, случайно в день экзамена по Библии запирает отца в хижине, но в конце совершает такое геройство, что Лина и все жители Лёнеберга меняют мнение о нем. Перевод со шведского: Ашхен Бахчинян; Книгу издал “Зангак”.

Документальная литература

Филипп Жан, Патрик Форт: “Зидан. Биография”

Карьера Зинедина Зидана - это история о легенде. Зидан, ставший со сборной Франции обладателем Кубка мира, в 2001 году за 46 миллионов фунтов стерлингов перешел из “Ювентуса” в “Реал Мадрид” и стал самым дорогим футболистом. После удара головой Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года Зидан вынужден был уйти.

Футбольная карьера Зидана на этом не закончилась. В 2015 году он стал главным тренером мадридского “Реала” и доказал, что его навыки тренера соответствуют его таланту на поле. Зидан мало общается с журналистами. Он человек, который разговаривает с мячом. Авторы Филипп Жан и Патрик Форт представили редкие эпизоды из его карьеры, раскрывая истинного человека, стоящего за легендой. Переводчики: Анаит Месропян, Сергей Мкртчян; Редактор: Армен Амирханян; Книгу издал “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.