Президент Арцаха наблюдал за занятиями, проводимыми в Степанакерте боевым клубом «Львиное сердце»

25 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян побывал в спортивном зале Федерации смешанных единоборств (ММА) Арцаха и наблюдал за занятиями, которые проводили спортсмены московского боевого клуба «Львиное сердце». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Главное информационное управление Аппарата президента Республики Арцах.

Президент, обращаясь к борцам, отметил, что присутствие в Арцахе известных армянских спортсменов из разных стран является успешным примером укрепления и развития связей Родина-Диаспора, подчеркнув, что активное участие различных организаций, действующих в диаспоре, особенно в этот период, очень важно и с моральной и с психологической точки зрения. Касаясь спортивной жизни, президент Арутюнян подчеркнул, что вопрос развития различных видов спорта в Арцахе находится в центре внимания правительства, и вместе с разрешением текущих социально-экономических проблем, они будут продолжать инвестировать и в эту сферу.