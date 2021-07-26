Токио-2020: Фердинанд Карапетян на старте турнира по дзюдо потерпел поражение

Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян на старте Олимпийских игр потерпел поражение.

Как передает «Арменпресс», в стартовом поединке на проходящих в Токио XXXII летних Олимпийских играх Фердинанд Карапетян в весовой категории 73 кг встречался с представителем Казахстана Жансаем Смагуловым и, проиграв в квалификационном раунде, выбыл из дальнейшей борьбы.

26 июля предстоит выступать члену сборной Армении по боксу Корьюну Согомоняну (52 кг). Турнир по боксу начнется в 06:00 по ереванскому времени, Согомонян начнет бой в 12:15 по ереванскому времени.

27 июля Изабелла Яйлян выступит в женской подгруппе в весовой категории до 59 кг. В этот же день пловец Артур Барсегян выйдет на стометровку вольным стилем среди мужчин. Матч начнется в 14:00 по ереванскому времени.

28 июля - на старт выйдет пловчиха Варсеник Манучарян. Она выступит вольным стилем на дистанции 50 метров. Соревнованиюея начнутся в 14:00.

29 июля боксер Арман Дарчинян (75 кг) поборется за выход в следующий раунд.

Пловец Артур Барсегян 30 июля на дистанции 50 метров, вольным стилем выйдет на второй заплыв. Начало в 14:00.

31 июля боксер Оганес Бачков проведет второй бой. Он начнется в 07:36 по ереванскому времени.

Борцы греко-римского стиля выступают с 1 августа. В весовой категории 60 кг Армен Меликян начнет бой в 1/8 финала. Бой начнутся в 06:00.

2 августа борцы Карапет Чалян и Артур Алексанян начнут борьбу за выход в 1/8 финала. Бои начнутся в 06:30. Финал состоится 3 августа.

2 августа состоится финал состязаний по прыжкам с шестом, на котором выступит Артур Давтян.

3 августа спортсмен Леон Агасян стартует в тройном прыжке, а борец Карен Асланян начнет борьбу в 1/8 финала в весовой категории 67 кг. В этот же день в 14:50 по ереванскому времени Симон Мартиросян (109 кг) поборется за звание чемпиона Олимпийских игр.

4 августа борец вольного стиля Арсен Арутюнян начнет борьбу в 1/8 финала в весовой категории 57 кг. Бои начнутся в 11:30 по ереванскому времени. Финал предстоит 5 августа.

Последний старт олимпийской сборной Армении будет 6 августа. Вазген Теванян с 1/8 финала будет бороться за медаль в весовой категории до 65 кг. Финал состоится 7 августа.