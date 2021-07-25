Российские миротворцы приняли участие в митинге Памяти Адмирала Флота Исакова в Нагорном Карабахе

Российский миротворческий контингент в г. Степанакерт, Нагорного Карабаха принял участие в митинге Памяти.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Минобороны РФ, в городе Степанакерт в честь празднования в России 325-тилетия образования Военно-Морского Флота военнослужащие миротворческого контингента, представители духовенства, студенты и школьники почтили память Героя Советского Союза, Адмирала Флота Ивана Исакова.

Бюст Героя Великой Отечественной войны адмирала Исакова изготовлен из меди и установлен на улице, носящей его имя в г. Степанакерт.

Участники митинга почтили память минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику.

Адмирал Исаков – один из самых известных советских военачальников, который внес неоценимый вклад в победу во Второй Мировой войне и развитие советского флота.

Название «Адмирал Флота Советского Союза Исаков» носил один из БПК ВМФ. Имя его присвоено также подводной горе в Тихом океане, которую открыли советские океанографы.

Именем Адмирала Исакова названы улица в столице Нагорного Карабаха г. Степанакерте, совхозы в Мартунинском и Мардакертском районах Карабаха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.