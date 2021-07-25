МИД РФ заявил о нагнетании обстановки в Черном море

Обстановка в Черном море "искусственно нагнетается" внерегиональными игроками, Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтрё, заявили РИА Новости в МИД РФ.

Как передает Арменпресс, ведомство указало на особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.

"Продолжим внимательно отслеживать ситуацию с тем, как на практике осуществляются положения конвенции, в том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите, а также предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Черном море и сроков их пребывания в черноморской акватории", — заявили российские дипломаты в годовщину подписания этого документа.

МИД подчеркнул, что Москва ведет с Анкарой регулярный диалог. В частности, вопросы надлежащего исполнения пунктов договора 30 июня в Анталье обсуждали министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган запустил строительство канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов.

Проект может стать крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории республики, однако он вызывает споры как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.



Документ, принятый в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.