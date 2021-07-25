Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июль

Президент Саркисян наблюдал за поединком Ованнеса Бачкова. Он пожелал спортсмену успехов

Президент Саркисян наблюдал за поединком Ованнеса Бачкова. Он пожелал спортсмену успехов

В  ходе  рабочего визита в Японию президент Республики Армения Армен Саркисян на Олимпийском стадионе в Токио следил за соревнованиями нашего боксера Ованнеса Бачкова, представляющего Армению  на  XXXII Летних Олимпийских играх. Этот поединок армянский спортсмен завершил победой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, после поединка президент Саркисян лично поздравил армянского боксера с уверенной победой и пожелал ему дальнейших побед.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]