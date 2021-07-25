Президент Саркисян наблюдал за поединком Ованнеса Бачкова. Он пожелал спортсмену успехов

В ходе рабочего визита в Японию президент Республики Армения Армен Саркисян на Олимпийском стадионе в Токио следил за соревнованиями нашего боксера Ованнеса Бачкова, представляющего Армению на XXXII Летних Олимпийских играх. Этот поединок армянский спортсмен завершил победой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, после поединка президент Саркисян лично поздравил армянского боксера с уверенной победой и пожелал ему дальнейших побед.