Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июль

В РА температура воздуха повысится на 2-4 градуса, затем понизится на 3-5 градусов. Высока степень пожароопасности

В РА температура воздуха повысится на 2-4 градуса, затем понизится на 3-5 градусов. Высока степень пожароопасности

В Араратской долине, в ее предгорьях, в предгорьях Вайоц Дзора, в долинах Сюника, в Ереване ожидается высокая степень пожароопасности. 

Об этом  Арменпресс  сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«В некоторых регионах 25, 27, 29 июля, а 28 июля — в большинстве регионов Армении грозы ожидаются преимущественно во второй половине дня, местами возможен град.  26 и 30 июля осадков не ожидается», - говорится в сообщении МЧС. 

Согласно источнику, ветер будет юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м / с.

Температура воздуха в дневное время с 25 по 26 июня будет постепенно повышаться на 2-4 градуса, а с 28 по 29 сентября понизится на 3-5 градусов. 

Согласно информации МЧС РА, 25 июля днем, 26-27 июля и 29-30 июля в Ереване осадков не ожидается. 28 июля временами ожидается кратковременный дождь и гроза, во время грозы ветер может усилиться со скоростью 18-20 м / с.


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