В одном из домов ереванского района Давидашен вспыхнул пожар

25 июля в 13:20 часов в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о возгорании в одном из домов на 7-й улице в районе Давташен Еревана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал3 боевых расчета Ереванского управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения, дежурные группы по организации пожаротушения Спасательной службы МЧС и Национального центра управления кризисными ситуациями.

Пожар локализован в 13:56 часов.