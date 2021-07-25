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В одном из домов ереванского района Давидашен вспыхнул пожар

В одном из домов ереванского района Давидашен вспыхнул пожар

25 июля в 13:20 часов в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о возгорании в одном из домов на 7-й улице в районе Давташен Еревана.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал3  боевых  расчета Ереванского управления пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения, дежурные  группы   по организации   пожаротушения Спасательной службы МЧС и Национального центра управления кризисными ситуациями. 

Пожар локализован в 13:56 часов.


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