Президент обсудил вопросы сотрудничества в области искусственного интеллекта с представителями YAMAHA

Находящийся с рабочим визитом в Японии президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с представителями известной японской компании YAMAHA.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, президенту Саркисяну были представлены направления и новые проекты компании, умения и возможности оборудования, работающего с помощью искусственного интеллекта, а также работа, проводимая в направлении международного сотрудничества.

Президент Саркисян обсудил с представителями компании возможности сотрудничества. В частности, речь шла о реализации и направлениях совместных программ в области искусственного интеллекта, а также о представительстве компании в Армении.

О компании YAMAHA

YAMAHA - одна из старейших японских компаний (основана в 1887 году) с многомиллиардным оборотом, одна из всемирно известных компаний. Помимо музыкальных инструментов, она производит специализированное аудиооборудование, современное информационное и телекоммуникационное оборудование, электронные устройства автоматизации и компонентымашин и механизмов, работающих на базе искусственного интеллекта.

Одним из специальных проектов YAMAHA является система Artificial Intelligence Ensemble (YOO), которая анализирует выступления музыкантов, прогнозирует их время и производительность, синхронизируя их с другими музыкальными инструментами. YAMAHA также производит небольшие, портативные транспортные средства, включая моторные лодки, мотоциклы, велосипеды, снегоходы, промышленные роботы и другое оборудование.