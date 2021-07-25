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Президент обсудил вопросы сотрудничества в области искусственного интеллекта с представителями YAMAHA

Президент обсудил вопросы сотрудничества в области искусственного интеллекта с представителями YAMAHA

Находящийся с рабочим визитом в Японии президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с представителями известной японской компании YAMAHA.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, президенту Саркисяну были представлены направления и новые проекты компании,  умения и возможности оборудования, работающего с помощью  искусственного интеллекта, а также  работа, проводимая в направлении международного сотрудничества.

Президент Саркисян обсудил с представителями компании возможности сотрудничества. В частности, речь шла о реализации и направлениях совместных программ в области искусственного интеллекта, а также о представительстве компании в Армении.

 

О компании YAMAHA

YAMAHA - одна из старейших японских компаний (основана в 1887 году) с многомиллиардным оборотом, одна из всемирно известных компаний. Помимо музыкальных инструментов, она производит специализированное аудиооборудование, современное информационное и телекоммуникационное оборудование, электронные устройства автоматизации и компонентымашин и механизмов, работающих на базе искусственного интеллекта.

Одним из специальных проектов YAMAHA является система Artificial Intelligence Ensemble (YOO), которая анализирует выступления музыкантов, прогнозирует их время и производительность, синхронизируя их с другими музыкальными инструментами. YAMAHA также производит небольшие, портативные транспортные средства, включая моторные лодки, мотоциклы, велосипеды, снегоходы, промышленные роботы и другое оборудование.

 

 

 

 


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