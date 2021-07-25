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Пожарные потушили  пожар  в индийском ресторане на ереванской улице Корюна


25 июля в 08:06 часов  в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что на крыше медицинского колледжа возле бизнес-центра  «Цитадель» в  Ереване наблюдается дым.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место   выехали 2  боевых расчета Ереванского управления пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что  пожар вспыхнул в индийском ресторане на ереванской улице Корюна.

Пожар был купирован в 08։21 часов, потушен в 08:42.

Частично сгорела кухня (20 кв/м) с оборудованием.


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