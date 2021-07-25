Пожарные потушили  пожар  в индийском ресторане на ереванской улице Корюна

25 июля в 08:06 часов в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что на крыше медицинского колледжа возле бизнес-центра «Цитадель» в Ереване наблюдается дым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета Ереванского управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в индийском ресторане на ереванской улице Корюна.

Пожар был купирован в 08։21 часов, потушен в 08:42.

Частично сгорела кухня (20 кв/м) с оборудованием.