На ереванской улице Ленинградян автомобиль врезался в АЗС ​​

25 июля в 06:49 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что произошло возгорание на автозаправочной станции на улице Ленинградян возле спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, по вызову степени 1 БИС на место выехали 2 боевых расчета Ереванского управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА и дежурная группа по организации спасательных работ.

Согласно источнику, выяснилось, что автомобиль BMW (водитель Г․Ч․) врезался в шлагбаум АЗС «Флэш» на улице Ленинградян, после чего повредил 2 дерева. На АЗС возник пожар.

Пожар был локализован в 07:11 часов, потушен в 07:18. Сгорели 2 заправочные колонки АЗС.