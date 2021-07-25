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На ереванской улице Ленинградян автомобиль врезался в АЗС ​​

На ереванской улице Ленинградян автомобиль врезался в АЗС ​​

25 июля в 06:49 часов в Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  произошло  возгорание на автозаправочной станции на улице Ленинградян возле спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна в Ереване.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, по вызову степени 1 БИС на место   выехали 2  боевых расчета Ереванского управления пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА   и  дежурная группа по организации спасательных работ. 

Согласно источнику, выяснилось, что автомобиль BMW (водитель Г․Ч․) врезался в  шлагбаум АЗС «Флэш» на улице Ленинградян, после чего повредил 2 дерева. На АЗС возник пожар. 

Пожар был локализован в 07:11 часов, потушен в 07:18. Сгорели 2  заправочные колонки АЗС.


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