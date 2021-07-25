ДТП на трассе Гюмри-Ванадзор: есть жертвы и пострадавшие

24 июля в 18:11 часов в Ширакский областной центр кризисного управления поступил сигнал о том, что в районе «Джарди Дзор» произошла авария. Есть пострадавшие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали оперативная группа Ширакского областного управления и боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что на 15-м км трассы Гюмри-Ванадзор автомобиль Nissan Pathfinder съехал с проезжей части дороги и перевернулся․ Возле машины были обнаружены трупы А.И. и Э.K.

Согласно источнику, спасатели с помощью спецтехники вытащили заблокированную пассажирку Х.И. (девочка около 12 лет, признаков жизни не подавала).

«Х.И., пострадавшие A. Г. (1982 г.р.), Л.Х. (1988 г.р.), В. Х. (1989 г.р.), а Г.Х. – местными силами, были госпитализированы в Гюмрийский медицинский центр, где врачи зарегистрировали смерть 12-летней девочки и В.Х. Состояние A. Г. и Л.Х. медики оценили как тяжелое, а Г.Х. был выписан, получив соответствующую медицинскую помощь», - говорится в заявлении.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.