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ДТП на трассе Гюмри-Ванадзор: есть жертвы и пострадавшие


24 июля в 18:11 часов в Ширакский областной  центр кризисного управления поступил сигнал  о том, что в районе «Джарди Дзор» произошла авария. Есть пострадавшие.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали оперативная группа Ширакского областного управления и боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что на 15-м км трассы Гюмри-Ванадзор автомобиль  Nissan Pathfinder  съехал с проезжей части дороги и перевернулся․  Возле машины были обнаружены трупы   А.И. и Э.K. 

Согласно источнику, спасатели   с помощью спецтехники вытащили заблокированную пассажирку Х.И. (девочка около 12 лет, признаков жизни не подавала). 

«Х.И., пострадавшие A. Г. (1982 г.р.), Л.Х. (1988 г.р.), В. Х. (1989 г.р.), а Г.Х. – местными силами,  были госпитализированы в Гюмрийский медицинский центр, где врачи зарегистрировали смерть 12-летней девочки и В.Х.  Состояние A. Г.  и  Л.Х.   медики оценили как тяжелое, а Г.Х. был выписан,  получив соответствующую медицинскую помощь», - говорится в заявлении.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.

 

 

 


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