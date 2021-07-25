Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июль

COVID-19: в Армении зарегистрировано 166 случаев заражения, 104 человек выздоровели, 3 - умерли

COVID-19: в Армении зарегистрировано 166 случаев заражения, 104 человек выздоровели, 3 - умерли

По состоянию на 11:00 часов 25 июля в Армении подтверждено 228 798 случаев заболевания коронавирусом, из которых 219 062 случая выздоровления и 4587 случаев смерти. 

Как  сообщили  Арменпресс из Министерства здравоохранения Республики Армения, в настоящее время 4034 пациента проходят  лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 1 305 307 тестов. 

Согласно источнику, 24 июня было проведено 5748 тестирований, в результате которых подтверждено 166 случаев заболевания коронавирусом,  104  случая выздоровления и  3 случая смерти.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]