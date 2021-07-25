COVID-19: в Армении зарегистрировано 166 случаев заражения, 104 человек выздоровели, 3 - умерли

По состоянию на 11:00 часов 25 июля в Армении подтверждено 228 798 случаев заболевания коронавирусом, из которых 219 062 случая выздоровления и 4587 случаев смерти.

Как сообщили Арменпресс из Министерства здравоохранения Республики Армения, в настоящее время 4034 пациента проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 1 305 307 тестов.

Согласно источнику, 24 июня было проведено 5748 тестирований, в результате которых подтверждено 166 случаев заболевания коронавирусом, 104 случая выздоровления и 3 случая смерти.