Токио-2020. Теннисист Карен Хачанов выиграл первый матч на Олимпийских играх

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов удачно стартовал на XXXII Летних Олимпийских играх.

Как передает Арменпресс, в первом туре мужского одиночного разряда на XXXII Летних Олимпийских играх в столице Японии Токио Хачанов встретился с японцем Ёсихито Нисиокой. В матче, который длился 1 час 49 минут, Хачанов после трех сетов выиграл со счетом - 6:3, 1:6, 2:6.

XXXII Летние Олимпийские игры – самое важное спортивное событие четырехлетнего или пятилетнего периода, стартовали в столице Японии Токио. Олимпийские игры в Токио включают 33 вида спорта, соревнования пройдут в 43 спортзалах: 25 из них уже были, 8 только построены, а 10 - временные.

Всего будет разыграно 339 комплектов медалей, что на 33 больше, чем на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. По сравнению с предыдущими Играми добавлены и другие виды спорта — карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Олимпийские игры в Токио оцениваются в 15,4 миллиарда долларов. Эти Олимпийские игры - единственные в истории, где на церемонии открытия не присутствовали болельщики.