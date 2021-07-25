Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июль

Токио-2020. Стрелок Эльмира Карапетян на 18-м  месте   

Токио-2020. Стрелок Эльмира Карапетян на 18-м  месте   

Член сборной Армении по стрельбе Элимира Карапетян на Олимпийских играх не смогла преодолеть квалификационный этап по стрельбе из пневматического пистолета (расстояние 10 метров).

Как передает Арменпресс, единственная представительница Армении в этом виде соревнований среди женщин на Олимпийских играх в Токио  Эльмира Карапетян не смогла выполнить  требования квалификационного раунда, набрала 573 балла и заняла 18-е место.

В этом виде  олимпийской чемпионкой стала Виталина Батсарашвили из Олимпийского комитета России, второе место заняла Антуанетта Костадинова из Белоруссии, а Ранхин Зианг из Китая стала бронзовым призером. 

26 июля — член сборной Армении по боксу Корюн Согомонян (52 кг)  поборется за медали. Турнир по боксу начнется в 06:00 по ереванскому времени. В этот же день в бой вступит дзюдоист Фердинанд Карапетян в весовой категории 73 кг. Он начнет соревнования  в 06:00 часов.

27 июля — тяжелоатлет Изабелла Яйлян выступит в  подгруппе В - в весовой категории до 59 кг. В этот же день пловец Артур Барсегян выйдет на стометровку вольным стилем среди мужчин. Соревнование начнется в 14:00 по ереванскому времени

28 июля — день соревнований для пловчихи Варсеник  Манучарян. Она выступит на дистанции 50 метров вольным стилем. Соревнования начнутся в 14:00. 

29 июля — боксер Арман Дарчинян (75 кг) попытается выйти в следующий раунд.

30 июля — второй заплыв пловца Артура  Барсегяна (50 метров вольным стилем). Соревнования начнутся в 14:00 часов.  

1 августа —   выступают борцы греко-римского стиля. Армен Меликян (60 кг)  начнет борьбу из 1/8 финала. Бои начнутся в 06:00 часов. 

2 августа — финал соревнований гимнастов  в опорном прыжке, в которых выступит Артур Давтян.  

3 августа — в тройном прыжке стартует спортсмен Левон Агасян, а борец Карен Асланян (67 кг)  начнет борьбу в 1/8 финала. В этот же день с  14:50 по ереванскому времени борьбу за звание чемпиона Летних Олимпийских игр начнет Симон Мартиросян (109 кг). 

4 августа — борец вольного стиля Арсен Арутюнян (57 кг) начнет борьбу в 1/8 финала. Соревнования начнутся в 11:30 часов  по ереванскому времени. Финал состоится 5 августа. 

6 августа — последний старт олимпийской сборной Армении. Вазген Теванян, начиная с 1/8 финала, будет бороться за медали в весовой категории до 65 кг. Финал состоится 7 августа.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]