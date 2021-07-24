Токио-2020. Гимнаст Артур Давтян со вторым местом вышел в финал ОИ

Член сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян — в финале Олимпийских игр (опорный прыжок).

Как передает Арменпресс, Давтян набрал 14 866 баллов в общей борьбе по отдельным упражнениям (опорный прыжок) и вышел в финал, заняв второе место. Джихван Шин из Кореи, набравший столько же очков, что и наш гимнаст, вышел в финал с первым местом.

Финал по опорному прыжку у мужчин состоится 2 августа.

Ранее, утром 24 июля, на отдельных гимнастических снарядах на Олимпиаде в Токио Давтян вначале попробовал свои силы в своем основном виде - прыжках с шестом. Давтян набрал 14 866 баллов. В прыжках через коня он набрал 14 566 баллов. В этом упражнении Давтян не вышел в финал.

25 июля на Олимпийских играх стартует турнир по боксу. С 07:15 часов по ереванскому времени начинает выступления Ованес Бачков (63 кг).

В этот же день стрелок Эльмира Карапетян начнет квалификационный раунд (10 метров).

26 июля — член сборной Армении по боксу Корюн Согомонян (52 кг) поборется за медали. Турнир по боксу начнется в 06:00 по ереванскому времени. В этот же день в бой вступит дзюдоист Фердинанд Карапетян в весовой категории 73 кг. Он начнет соревнования в 06:00 часов.

27 июля — тяжелоатлет Изабелла Яйлян выступит в подгруппе В - в весовой категории до 59 кг. В этот же день пловец Артур Барсегян выйдет на стометровку вольным стилем среди мужчин. Соревнование начнется в 14:00 по ереванскому времени.

28 июля — день пловчихи Варсеник Манучарян. Она выступит на дистанции 50 метров вольным стилем. Соревнования начнутся в 14:00.

29 июля — боксер Арман Дарчинян (75 кг) попытается выйти в следующий раунд.

30 июля — второй заплыв пловца Артура Барсегяна (50 метров вольным стилем). Соревнования начнутся в 14:00 часов.

1 августа — выступают борцы греко-римского стиля. Армен Меликян (60 кг) из 1/8 финала. Бои начнутся в 06:00 часов.

2 августа — борцы Карапет Чалян и Артур Алексанян начнут борьбу за медали в 1/8 финала. Бои начнутся в 06:30 часов. В случае выхода в финал бои состоятся 3 августа.

3 августа — спортсмен Левон Агасян стартует в тройном прыжке, а борец Карен Асланян начнет борьбу в 1/8 финала в весовой категории 67 кг. В этот же день с 14:50 по ереванскому времени Симон Мартиросян (109 кг) начнет борьбу за звание чемпиона Олимпийских игр.

4 августа — борец вольного стиля Арсен Арутюнян начнет бой с 1/8 финала в весовой категории 57 кг. Бои начнутся в 11:30 часов по ереванскому времени. Финал состоится 5 августа.

6 августа — последний старт олимпийской сборной Армении. Вазген Теванян, начиная с 1/8 финала будет бороться за медали в весовой категории до 65 кг. Финал состоится 7 августа.