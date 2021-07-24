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Армен Саркисян наблюдал за выступлением Артура Давтяна на Олимпийском стадионе Токио

Армен Саркисян наблюдал за выступлением Артура Давтяна на Олимпийском стадионе Токио

Президент Республики Армения Армен Саркисян  в ходе рабочего визита в Японию сегодня на Олимпийском стадионе в Токио наблюдал за выступлением  гимнаста Артура Давтяна, представляющего нашу страну на летних Олимпийских играх. Спортсмен выступил в квалификационном раунде прыжков с шестом, набрав высокие баллы. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

В беседе с журналистами президент Саркисян отметил, что впечатлен выступлением нашего спортсмена, и пожелал успехов олимпийской сборной Армении. 

«Спорт - один из лучших способов представиться миру и познакомиться с миром. Участие в Олимпийских играх - это уже огромный успех.  Представьте,  мы имеем дело с молодыми людьми, которые вкладывают свою жизнь в достижение цели», - сказал президент Саркисян.

 


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