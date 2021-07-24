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COVID-19: в Арцахе зарегистрирован 1 случай заболевания 

COVID-19: в Арцахе зарегистрирован 1 случай заболевания 

23 июля в Арцахе было проведено 23 теста, в результате которых был зарегистрирован 1 случай заболевания коронавирусом. 

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило Министерство здравоохранения Арцаха. 

В настоящее время 6 инфицированных проходят лечение от коронавируса в стационаре, а пациенты с  легкой формой протекания  болезни проходят лечение дома -  амбулаторно. 

В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе было обследовано 10023 гражданина, при тестировании  которых в 953 случаях получен положительный результат. 

Всего в Республике Арцах подтверждено 2936 случаев заболевания коронавирусом. Было проведено 27 975 тестов. 

Прививки от коронавируса (COVID-19) проводятся в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения   Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в региональных медицинских объединениях.


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