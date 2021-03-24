Анонс мероприятий на 26 июля
16:09, Июль 24, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 16:56 Токио-2020. Гимнаст Артур Давтян со вторым местом вышел в финал ОИ
- 16:20 Армен Саркисян наблюдал за выступлением Артура Давтяна на Олимпийском стадионе Токио
- 16:09 Анонс мероприятий на 26 июля
- 15:54 Анонс мероприятий на 25 июля
- 15:28 Токио-2020: Китай — лидер по неофициальному зачету
- 15:14 Сергей Шойгу и Шерали Мирзо обсудили ситуацию вокруг Афганистана
- 14:57 Начальник Генштаба ВС Армении принял военного атташе Болгарии в РА
- 14:45 В ближайшие дни в некоторых регионах Армении ожидаются дожди и грозы
- 14:33 Новое качество в армяно-японских отношениях Президент РА встретился с премьер- министром Японии
- 14:13 Никол Пашинян и Анна Акопян присутствовали на церемонии прощания с Дживаном Гаспаряном
- 14:01 Спасатели продолжают поисковые работы в районе Варанды
- 13:43 В районе Норагюх обнаружена граната
- 13:19 Он заставил нас услышать самих себя. Прощание с королем дудука Дживаном Гаспаряном
- 12:58 Наира Зограбян создала правозащитную общественную организацию
- 12:34 Новое ценное издание о современном положении и видимых перспективах армяно- российского стратегического союза
- 12:33 ЮНЕСКО требует от Турции отчета о состоянии церкви Святой Софии, превращенной в мечеть
- 11:47 COVID-19: в Армении подтверждено 250 новых случаев, выздоровели 162 человека
- 11:41 Иран призывает Армению и Азербайджан к сдержанности
- 11:35 Встреча президента РА с императором Японии Нарухито
- 11:34 Чрезвычайное положение в Тунисе продлено еще на полгода
- 11:30 "Айастани Анрапетутюн". Азербайджан признан виновным
- 11:18 Европейские индексы - 23-07-21
- 11:17 Американские индексы выросли - 23-07-21
- 11:16 Цены на цветные металлы - 23-07-21
- 11:14 Цены на драгоценные металлы снизились - 23-07-21
13:36, 17.07.2021
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09:10, 23.07.2021
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11:35, 17.07.2021
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20:48, 20.07.2021
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18:20, 20.07.2021
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