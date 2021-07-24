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Токио-2020: Китай — лидер по неофициальному зачету


В Токио продолжаются XXXII Летние Олимпийские игры. 

Как передает Арменпресс, в столице Японии Токио продолжается борьба национальных сборных, уже есть первые медали. 

В настоящее время Китай является лидером по неофициальному зачету  с 2 золотыми и 1 бронзовой медалями (всего 3). На втором месте Япония с 1 золотой и 1 серебряной медалями (всего 2). Тройку замыкает Иран — с одной золотой медалью.

Олимпийские игры в Токио включают 33 вида спорта, соревнования пройдут в 43 спортзалах, 25 из которых уже были, 8 специально построены, а 10 - временные. 

Всего будет разыграно 339 комплектов медалей, что на 33 больше, чем на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. По сравнению с предыдущими Играми,  в нынешних ОИ добавлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

 


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