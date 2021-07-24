Сергей Шойгу и Шерали Мирзо обсудили ситуацию вокруг Афганистана

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Афганистане со своим таджикским коллегой Шерали Мирзо.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил представитель Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо обострение ситуации в Афганистане.

"В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан", - сказали в ведомстве.