Сергей Шойгу и Шерали Мирзо обсудили ситуацию вокруг Афганистана
15:14, 24 Июль, 2021
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Афганистане со своим таджикским коллегой Шерали Мирзо.
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил представитель Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо обострение ситуации в Афганистане.
"В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан", - сказали в ведомстве.
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