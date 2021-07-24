В ближайшие дни в некоторых регионах Армении ожидаются дожди и грозы

На территории Республики Армения 24, 27, 29 июля — в некоторых районах, а 28 июля — в большинстве районов, ожидаются дожди в основном во второй половине дня, в в некоторых местах возможен град.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

25-26 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ветер усилится со скоростью 18-23 м / с.

Температура воздуха с 24-26 во второй половине дня будет постепенно повышаться на 2-4 градуса, а с 28-29 - снизится на 3-5 градусов.

В Ереване 24, 25-27, 29 июля осадков не ожидается. 28 июля время от времени ожидается кратковременный дождь, во время грозы ветер может усилиться со скоростью 18-20 м / с.