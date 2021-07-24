Новое качество в армяно-японских отношениях Президент РА встретился с премьер- министром Японии

Находящийся с рабочим визитом в Японии президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с премьер-министром Японии Суга Ёсихидэ.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Премьер-министр Суга Ёсихиде приветствовал рабочий визит президента Армении в Японию и поблагодарил его за участие в официальной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

Президент Саркисян поздравил премьер-министра Японии с успешной организацией и проведением Олимпийских игр в столь беспрецедентной ситуации, отметив, что весьма впечатлен церемонией открытия и высоким уровнем организации мероприятия.

В ходе встречи президент Армении и премьер-министр Японии коснулись двусторонней повестки дня и возможностей углубления армяно-японских отношений. Стороны отметили, что для расширения двусторонних торгово-экономических отношений имеется большой потенциал, который реализуется не в полной мере.

Президент Саркисян подчеркнул, что Армения заинтересована в расширении отношений с Японией. Президент отметил, что Армения, являясь членом ЕАЭС и обладая состоявшейся и стабильной финансовой системой, может служить базой для выхода японских компаний на рынки стран Евразии, а также для участия японских компаний в проектах, реализуемых в различных секторах экономики Армении и, в частности, стартующих при финансовой поддержке ЕС.

Президент Саркисян подчеркнул важность сотрудничества с японскими компаниями в области инноваций, продовольственной безопасности, высоких технологий и искусственного интеллекта. Говоря о президентской инициативе АТОМ (Advanced Tomorrow) по научно-техническому развитию в Армении, президент отметил, что был бы рад сотрудничать с японскими компаниями и реализовывать совместные программы в рамках инициативы. Он отметил, что с этой целью планирует встретиться с руководством Mitsubishi Heavy Industries, чтобы обсудить возможности сотрудничества.

Президент Армении также коснулся сотрудничества в области окружающей среды и возможности реализации совместной программы по улучшению экологической среды Севана, отметив, что его можно реализовать, диверсифицировав долг Армении в Стратегию борьбы против изменением климата.

Президент Саркисян также поблагодарил правительство Японии за поддержку и грантовые программы помощи Армении в различных областях.

Премьер-министр Суга Ёсихидэ отметил, что Япония также заинтересована в углублении двусторонних отношений и сотрудничества. Он подчеркнул, что деятельность известного японского деятеля Эйчи Шибусавы является хорошим примером дружбы между двумя народами, и японская сторона готова развивать двусторонние отношения.

Стороны подчеркнули необходимость придать новое качество армяно-японским отношениям, начать новую страницу сотрудничества. Президент Саркисян предложил создать совместную армяно-японскую структуру имени Эйчи Шибусавы с участием армяно-японских компаний, с целью ознакомиться с потенциалом, возможностями друг друга, разработать целевые проекты.

На встрече также были затронуты вопросы многостороннего сотрудничества и взаимодействия в международных организациях.