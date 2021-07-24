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Спасатели продолжают поисковые работы в районе Варанды

Спасатели продолжают поисковые работы в районе Варанды

В районе Варанда (Физули) 24 июля спасательный отряд  продолжает  поиск останков  военнослужащих, добровольцев, резервистов и мирных жителей, погибших в ходе 44-дневной войны в Арцахе, а также считающихся без вести пропавшими.

Как передает Арменпресс, сообщение  об этом распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха. 

«Информацию о результатах поисков ГСЧС предоставит позже», - сказано в сообщении. 

Отмечается, что до сегодняшнего дня в ходе поисковых операций, начатых сразу после боевых действий, было обнаружено 1615 останков. 

В ходе поисков, начатых сразу после Арцахской войны в 2020 году, на утерянных территориях Арцаха было найдено и перенесено 1615 тел.


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