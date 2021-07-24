Спасатели продолжают поисковые работы в районе Варанды

В районе Варанда (Физули) 24 июля спасательный отряд продолжает поиск останков военнослужащих, добровольцев, резервистов и мирных жителей, погибших в ходе 44-дневной войны в Арцахе, а также считающихся без вести пропавшими.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Информацию о результатах поисков ГСЧС предоставит позже», - сказано в сообщении.

Отмечается, что до сегодняшнего дня в ходе поисковых операций, начатых сразу после боевых действий, было обнаружено 1615 останков.

В ходе поисков, начатых сразу после Арцахской войны в 2020 году, на утерянных территориях Арцаха было найдено и перенесено 1615 тел.