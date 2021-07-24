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В районе Норагюх обнаружена граната

В районе Норагюх обнаружена граната

24 июля в 11:07 часов  в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступил  сигнал  о том, что в овражке в ереванском районе Норагюх был обнаружен предмет похожий на гранату.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место   выехал  боевой расчет   пожарно-спасательного отряда Ереванского городского управления МЧС и инженерно-саперная группа Объединенного центра  гражданских сил Управления гражданской обороны.

Выяснилось, что обнаружена боевая ручная граната типа  Ф-1 без детонатора. 

Саперы передали гранату сотрудникам в отделение полиции Ереванского  административного округа Малатия.

 


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