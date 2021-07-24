В районе Норагюх обнаружена граната

24 июля в 11:07 часов в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал о том, что в овражке в ереванском районе Норагюх был обнаружен предмет похожий на гранату.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского городского управления МЧС и инженерно-саперная группа Объединенного центра гражданских сил Управления гражданской обороны.

Выяснилось, что обнаружена боевая ручная граната типа Ф-1 без детонатора.

Саперы передали гранату сотрудникам в отделение полиции Ереванского административного округа Малатия.