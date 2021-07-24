Новое ценное издание о современном положении и видимых перспективах армяно- российского стратегического союза

Издательство “Наапет” накануне выпустило в свет сборник статей “Современное состояние и видимые перспективы армяно-российского стратегического союза” (Ереван, 2021г., 92 стр. тираж – 500 экземпляров). Издатели книги – Исследовательско-аналитическая общественная организация “Интеграция и развитие” и Евразийский экспертный клуб. Авторы статей этой книги – известные политики и общественные деятели, а также ведущие эксперты, которые вносят вклад в развитие и углубление армяно-российских союзнических отношений.

Ценность данной брошюры в том, что впервые в политической истории Армении сделана попытка собрать воедино мнения и позиции ярких представителей различных политических сил, активно работающих в данной сфере и желающих укреплять и углублять стратегический союз Армении с Россией. Представлены также экспертные мнения о задачах по совершенствованию этого союза. Составитель и автор предисловия – председатель ОО “Интеграция и развитие”, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян. Главный редактор – директор Института сетевых исследований Гагик Арутюнян.

Создатели книги обратились с просьбой ко многим лидерам политических сил обозначить свои позиции и подходы по данному вопросу в дни предвыборного марафона. Некоторые политические силы и отдельные политики отказались участвовать в этом проекте, ссылаясь на чрезмерную занятость и отсутствие свободного времени. И тем ценнее работа тех ответственных представителей ведущих политических сил, которые любезно согласились участвовать в создании этой книги. Представленный сборник статей создает цельное впечатление об армянских подходах и позициях в указанном вопросе и предназначен стимулировать дальнейшие общественные обсуждения по назревшей теме обновления стратегического союза Армения-Россия.

Издание приурочено к первой сессии Национального Собрания Республики Армения VIII созыва и будет презентована всем депутатам армянского парламента.

Сборник адресован политикам, общественным деятелям, экспертам, журналистам, преподавателям, аспирантам и студентам, изучающим политические, экономические процессы и международные отношения, а также широкому кругу читателей.

Издание уже распространено в ведущих политических партиях и блоках, общественных организациях, работающих в сфере армяно-российских отношений, в ведущих армянский СМИ. В достаточном количестве она распространена также в крупнейших библиотеках Армении.