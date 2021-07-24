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COVID-19: в Армении подтверждено 250 новых случаев, выздоровели 162 человека

COVID-19: в Армении подтверждено 250 новых случаев, выздоровели 162 человека

По состоянию на 11:00 часов  24 июля в Армении подтверждено 250 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 162 гражданина, зарегистрировано 5 новых случаев смерти. За сутки  проведено 6527 тестов. Таким образом, общее количество тестов составляет  1,299,599. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты  болели COVID-19, но смерть наступила в результате  другого заболевания. В общей сложности   зарегистрировано 1115 случаев смерти, когда пациенты были инфицирован коронавирусом, но умерли от другого заболевания. 

В целом подтверждено 228 632 случая заболевания коронавирусом, из которых 218 958 случаев излечения  и 4584 - смерти. 

В настоящее время 3975 пациентов проходят курс лечения от коронавирусной болезни.

 

 


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