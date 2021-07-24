COVID-19: в Армении подтверждено 250 новых случаев, выздоровели 162 человека

По состоянию на 11:00 часов 24 июля в Армении подтверждено 250 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 162 гражданина, зарегистрировано 5 новых случаев смерти. За сутки проведено 6527 тестов. Таким образом, общее количество тестов составляет 1,299,599.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты болели COVID-19, но смерть наступила в результате другого заболевания. В общей сложности зарегистрировано 1115 случаев смерти, когда пациенты были инфицирован коронавирусом, но умерли от другого заболевания.

В целом подтверждено 228 632 случая заболевания коронавирусом, из которых 218 958 случаев излечения и 4584 - смерти.

В настоящее время 3975 пациентов проходят курс лечения от коронавирусной болезни.