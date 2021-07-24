Встреча президента РА с императором Японии Нарухито
11:35, 24 Июль, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян провел приватную беседу с императором Нарухито в Императорском дворце Японии.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.
Президент Саркисян поздравил императора Нарухито и в его лице – народ Японии, с проведением Летних Олимпийских игр в этой сложной эпидемической ситуации.
В ходе беседы стороны коснулись армяно-японских отношений, а также важности поддержания дружеских связей между двумя народами.
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