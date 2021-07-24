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Встреча президента РА с императором Японии Нарухито

Встреча президента РА с императором Японии Нарухито

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел приватную  беседу с императором Нарухито в Императорском дворце Японии. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

Президент Саркисян поздравил императора Нарухито и в его лице – народ  Японии, с проведением Летних Олимпийских игр в этой сложной эпидемической ситуации. 

В ходе  беседы стороны коснулись армяно-японских отношений, а также важности поддержания дружеских связей между двумя народами.

 

 


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