Встреча президента РА с императором Японии Нарухито

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел приватную беседу с императором Нарухито в Императорском дворце Японии.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Президент Саркисян поздравил императора Нарухито и в его лице – народ Японии, с проведением Летних Олимпийских игр в этой сложной эпидемической ситуации.

В ходе беседы стороны коснулись армяно-японских отношений, а также важности поддержания дружеских связей между двумя народами.