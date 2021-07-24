Чрезвычайное положение в Тунисе продлено еще на полгода

Власти Туниса продлили чрезвычайное положение, объявленное в стране с ноября 2015 года, еще на шесть месяцев.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Tunis Afrique Presse.

Согласно указу президента, режим чрезвычайного положения в стране будет действовать до 19 января 2022 года.

Чрезвычайное положение в Тунисе действует с 24 ноября 2015 года, когда террористы атаковали один из автомобилей безопасности президента. В результате взрыва бомбы недалеко от столицы Туниса погибли 12 человек, а 16 получили ранения.