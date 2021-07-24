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Чрезвычайное положение в Тунисе продлено еще на полгода

Чрезвычайное положение в Тунисе продлено еще на полгода

Власти Туниса продлили чрезвычайное положение, объявленное  в стране с ноября 2015 года, еще  на шесть месяцев. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  Tunis Afrique Presse.

Согласно указу президента, режим  чрезвычайного положения в стране будет действовать до 19 января 2022 года. 

Чрезвычайное положение в Тунисе действует с 24 ноября 2015 года, когда террористы атаковали один из автомобилей безопасности президента. В результате взрыва бомбы недалеко от столицы Туниса  погибли 12 человек, а 16 получили ранения.

 

 


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