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Состояние военнослужащего, раненного в перестрелке с азербайджанской стороной, крайне тяжелое

Состояние военнослужащего, раненного в перестрелке с азербайджанской стороной, крайне тяжелое

При выполнении дежурства на боевой позиции, находящейся под охраной N-ской воинской части МО РА на административной территории общины Кут  Гегаркуникской области, в районе  17:00 часов 23 июля  в  результате  перестрелки с азербайджанской стороной, огнестрельные ранения  получили срочный военнослужащий  Арман Гургенович Атасян, контрактные военнослужащие Лерник Генрикович Навоян и Юрик Ашотович  Оганян.

Последних доставили в Гегаркуникский гарнизонный госпиталь, где  состояние А. Атасяна оценили как крайне тяжелое. 

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете РА, в следственном отделе пятого гарнизона Военно-следственного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по п.п. 1, 2, 7, 13  ч. 2  ст. 34-104 УК РА. 

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

 


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