Состояние военнослужащего, раненного в перестрелке с азербайджанской стороной, крайне тяжелое

При выполнении дежурства на боевой позиции, находящейся под охраной N-ской воинской части МО РА на административной территории общины Кут Гегаркуникской области, в районе 17:00 часов 23 июля в результате перестрелки с азербайджанской стороной, огнестрельные ранения получили срочный военнослужащий Арман Гургенович Атасян, контрактные военнослужащие Лерник Генрикович Навоян и Юрик Ашотович Оганян.

Последних доставили в Гегаркуникский гарнизонный госпиталь, где состояние А. Атасяна оценили как крайне тяжелое.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете РА, в следственном отделе пятого гарнизона Военно-следственного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по п.п. 1, 2, 7, 13 ч. 2 ст. 34-104 УК РА.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.