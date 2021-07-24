Президент Армении принял участие в приеме, организованном императором Японии Нарухито

Находящийся с рабочим визитом в Японии президент Республики Армения Армен Саркисян принял участие в официальном приеме, организованном императором Японии Нарухито в Императорском дворце в честь высокопоставленных глав иностранных делегаций, участвующих в церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Токио.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Среди участников приема были также президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, Великий герцог Люксембургский Генрих, принц Монако Альбер II и первая леди США Джилл Байден..