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Президент Армении принял участие в приеме, организованном императором Японии Нарухито

Президент Армении принял участие в приеме, организованном императором Японии Нарухито

Находящийся с рабочим визитом в Японии президент Республики Армения Армен Саркисян принял участие в официальном приеме, организованном императором Японии Нарухито в Императорском дворце в честь высокопоставленных глав иностранных делегаций, участвующих в церемонии  открытия Летних Олимпийских игр в Токио. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

Среди участников  приема были также президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, Великий герцог Люксембургский Генрих, принц Монако Альбер II и первая леди США Джилл  Байден..

 


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