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Подразделения ПВО предотвратили попытку проникновения БПЛА в воздушное пространство РА

Подразделения ПВО предотвратили попытку проникновения БПЛА в воздушное пространство РА

Подразделения ПВО Вооруженных сил РА 23 июля, около 23 часов,  благодаря  соответствующим действиям, пресекли попытку проникновения БПЛА в воздушное пространство Республики Армения   в юго-западном направлении армяно-азербайджанской границы. 

Об этом  Арменпресс  сообщили в Министерстве обороны  Республики Армения.

По состоянию на ночь и 09:00 часов 24 июля ситуация на армяно-азербайджанской границе по всем направлениям относительно стабильна.

 

 


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