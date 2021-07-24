Подразделения ПВО предотвратили попытку проникновения БПЛА в воздушное пространство РА

Подразделения ПВО Вооруженных сил РА 23 июля, около 23 часов, благодаря соответствующим действиям, пресекли попытку проникновения БПЛА в воздушное пространство Республики Армения в юго-западном направлении армяно-азербайджанской границы.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Республики Армения.

По состоянию на ночь и 09:00 часов 24 июля ситуация на армяно-азербайджанской границе по всем направлениям относительно стабильна.