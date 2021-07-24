Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июль

"Айастани Анрапетутюн". Азербайджан признан виновным

"Айастани Анрапетутюн". Азербайджан признан виновным

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал виновными 13 военнопленных армян и приговорил каждого из них к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В приговоре говорится, что «после отбытия наказания обвиняемые должны быть депортированы из Азербайджана». Возбужденные  в отношении армянских военнопленных уголовные дела и судебные процессы являются грубым нарушением прав человека и полностью противоречат нормам международного права.

За день до этого, 22 июля, огласили также приговор по уголовному делу гражданина Российской Федерации Эдуарда Дубакова, приговоренного к 10 годам лишения свободы. В этом контексте чрезвычайно важным  событием является решение Европейского суда по правам человека против Азербайджана.

Зафиксировано тем самым, что  в Азербайджане пытали и незаконно лишили свободы гражданина Республики Армения Артура Бадаляна, который заблудился и оказался на территории Азербайджана. Приговор по делу «Артур Бадалян против Азербайджанской Республики» может стать основанием для защиты жизни и безопасности армянских военнопленных, незаконно удерживаемых сегодня в Азербайджане. Преступный почерк Азербайджана  не меняется, и лучший из сдерживающих факторов  – это привлечение к ответственности»

                                

Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]