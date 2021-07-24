"Айастани Анрапетутюн". Азербайджан признан виновным

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал виновными 13 военнопленных армян и приговорил каждого из них к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В приговоре говорится, что «после отбытия наказания обвиняемые должны быть депортированы из Азербайджана». Возбужденные в отношении армянских военнопленных уголовные дела и судебные процессы являются грубым нарушением прав человека и полностью противоречат нормам международного права.

За день до этого, 22 июля, огласили также приговор по уголовному делу гражданина Российской Федерации Эдуарда Дубакова, приговоренного к 10 годам лишения свободы. В этом контексте чрезвычайно важным событием является решение Европейского суда по правам человека против Азербайджана.

Зафиксировано тем самым, что в Азербайджане пытали и незаконно лишили свободы гражданина Республики Армения Артура Бадаляна, который заблудился и оказался на территории Азербайджана. Приговор по делу «Артур Бадалян против Азербайджанской Республики» может стать основанием для защиты жизни и безопасности армянских военнопленных, незаконно удерживаемых сегодня в Азербайджане. Преступный почерк Азербайджана не меняется, и лучший из сдерживающих факторов – это привлечение к ответственности»

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