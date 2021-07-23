Советник вице-премьера призывает не связывать пакет помощи ЕС с геополитическими процессами

Пакет финансовой помощи в размере 2,6 млрд евро, который Европейский союз предоставит Армении в ближайшем будущем, не имеет ничего общего с геополитическими событиями. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила советник и.о. вице-премьера Мгера Григоряна Мане Адамян на дискуссии на тему «Экономическое сотрудничество Армении с ЕС и ЕАЭС», отметив, что это очередная программа Восточного партнерства, которая отличается от предыдущих большим объемом.

«Я регулярно слышу и вижу в прессе, что в различных экспертных кругах постоянно возникает вопрос: «Почему они нас поддерживают?», «Может, есть какая-то скрытая история, о которой мы не знаем»… Нет такого. За это время мы проделали большую углубленную работу с нашими партнерами. После 2018 года помощь ЕС Армении неуклонно увеличивалась.

Наше сотрудничество с Европейским союзом очень динамично. Помощь Армении оказывается не в первый раз, но впервые эта сумма оглашается сразу. Этот конкретный пакет был не только новым систематическим инструментарием для Армении, но и для других стран-участниц Восточного партнерства. Я говорю об этом для того, чтобы люди не пытались увязать эти программы с какими-либо геополитическими процессами», - сказала Мане Адамян, добавив, что, помимо Армении, Грузия, Азербайджан, Украина, Беларусь и Молдова также получили поддержку в рамках Восточного партнерства.

Советник пояснила, что такие программы предоставляют финансовую помощь разным странам с учетом приоритетных проблем современного мира, таких как изменение климата, растрата природных ресурсов, вопросы энергоэффективности, управление водными ресурсами, управление отходами, которые «не знает границ»...

По словам Мане Адамяна, это еще один рамочный документ Восточного партнерства, который, однако, отличается от предыдущих тем, что на этот раз планируется более систематическое и более крупное вливание средств.