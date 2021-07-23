ВС Азербайджана открыли огонь в районе около сел Кут, Сотк и Азат: омбудсмен

В офис защитника прав человека Армении 23 июля поступили сообщения о том, что вооруженные силы Азербайджана ведут стрельбу в районе по соседству с селами Кут, Сотк и Азат Гегаркуникской области Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, интенсивная стрельба началась в районе 17:00 часов, сейчас они продолжаются с некоторыми перерывами, из оружия разного калибра, нацеленные на позиции Вооруженных сил Армении. При этом, позиции вооруженных сил Азербайджана, например, расположены недалеко от села Кут, примерно в 3 км от них и находятся на суверенной территории Республики Армения.

Защитник прав человека особо отмечает, что азербайджанские обстрелы носят преступный характер, осуществляются способом, действительно опасным для жизни, здоровья и других жизненно важных прав гражданского населения. Они нарушают покой мирного населения.