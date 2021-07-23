Президент Армен Саркисян присутствовал на официальной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио
19:38, 23 Июль, 2021
Находящийся с рабочим визитом в Японии Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня на Олимпийском стадионе Токио наряду с высокопоставленными руководителями делегаций разных стран присутствовал на официальной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
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