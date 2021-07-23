Во втором квартале 2021 года 1000 крупнейших налогоплательщиков заплатили в госбюджет около 584,5 млрд драмов
19:20, 23 Июль, 2021
На сайте Комитета государственных доходов опубликован список 1000 крупных налогоплательщиков в январе-июне 2021 года.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД, крупные налогоплательщики во втором квартале 2021 года заплатили в госбюджет более 584 млрд 440 млн драмов. Сумма платежей в налоговый орган составила более 494 миллиардов 334 миллиона, а сумма платежей в таможенный орган составила более 90 миллиардов 105 миллионов драмов.Со списком 1000 крупных налогоплательщиков и размерами уплаченных ими налогов можно ознакомиться на сайте КГД.
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