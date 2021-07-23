На территории Армении температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса

В Араратской долине и ее предгорьях, предгорьях региона Вайоц Дзор, долинах региона Сюник и городе Ереван ожидается высокий риск возникновения пожара.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на территории Армении с 23-24, 27-го июля в отдельных регионах, 28-го в большинстве регионов в основном после полудня ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. С 25-26 июля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с. Во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 18-23 м/с.

Днем 23-го июля температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса, днем с 24-26 постепенно повысится на 2-3 градуса.

В городе Ереван после полудня 23-го июля возможен, 28-го время от времени ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы возможно усиление ветра до 18-20 м/с. С 24-27 июля ожидается погода без осадков.