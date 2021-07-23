В результате перестрелки легкие ранения получили трое армянских солдат

Вооруженные силы Азербайджана 23 июля, в районе 17:00 часов, открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, этому предшествовала перестрелка на азербайджанских боевых пунктах, что может быть связано с инцидентом межличностного характера между азербайджанскими военными. Об этом свидетельствует тот факт, что министерство обороны Азербайджана сообщило, что в результате огня, якобы открытого армянской стороной, был убит азербайджанский солдат.

Министерство обороны Армении заявляет, что армянская сторона не принимала ответных мер до того момента, пока вооруженные силы Азербайджана не открыли огонь по армянским позициям.

Трое военнослужащих Вооруженных сил Армении получили легкие ранения в результате интенсивной перестрелки, начатой в результате очередной провокации с азербайджанской стороны. Их жизни ничего не угрожает

Министерство обороны Армении решительно осуждает очередную провокацию вооруженных сил Азербайджана. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.