Влияние на беспристрастность научных исследований: Баку направляет деньги в Оксфорд

Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал статью о предоставлении Азербайджаном денег одному из исследовательских центров Оксфордского университета, что может повлиять на беспристрастность исследования. Как сообщает Арменпресс, журналист Дэвид Мэтьюз в своей статье сначала упоминает, что член семьи автократического правителя Азербайджана входит в правление исследовательского центра Оксфордского университета, изучающего Азербайджан, что вызывает обеспокоенность по поводу конфликта интересов у ученых.

Профессор Пашаева, ректор Бакинского филиала МГУ, входит в состав правления Оксфордского центра, состоящего из семи человек, который решает, каким кандидатам присуждаются стипендии для изучения Азербайджана и региона в целом.

«Вызывает беспокойство тот факт, что Центр Низами Гянджеви в Оксфорде появился благодаря крупному пожертвованию загадочного происхождения, которое стало возможным благодаря человеку, имеющему самые тесные связи с правителями азербайджанского государства», - отметил Марк Мамиконян, директор Национальной ассоциации арменоведческих исследований США по академическим вопросам.

Основное внимание в центре уделяется истории, культуре и языкам региона, но некоторые темы являются более современными. В мае в нем прошло мероприятие под названием «Вне бума: к человеческому и социальному развитию в пост-нефтяную эру в Азербайджане».

И вот уже несколько десятилетий ученые и журналисты бьют тревогу по поводу разрушения Азербайджаном исторических армянских кладбищ, церквей и хачкаров на его территории.

«Есть повод для беспокойства по поводу потенциального воздействия на то, как будет оформлено исследование прошлого и настоящего Южного Кавказа, то есть, что будет включено, что будет исключено и какие силы будут влиять на эти якобы академические решения», - сказал господин Мамигонян.

Нет никаких намеков, что существующие исследования центра не являются политически предвзятыми или ошибочными.

Конечный источник его финансирования остается загадкой. Объявив о создании центра в 2018 году, Оксфорд заявил, что это стало возможным благодаря «щедрой благотворительной поддержке Британского фонда изучения Азербайджана и Кавказа» (BFSAC), благотворительной организации в Великобритании, созданной в 2016 году под председательством профессора Пашаевой.

Фонд был внесен в список как проект Англо-азербайджанского общества - органа, сопредседателем которого также является профессор Пашаева и целью которого является налаживание отношений между двумя странами. Хотя его веб-сайт больше не функционирует, на нем значилось, что спонсором этого органа является посол Азербайджана в Лондоне.

Представитель Оксфорда сказал, что его комитет по рассмотрению пожертвований «был осведомлен об изначальном источнике средств для этого пожертвования, которое исходит не от правительства», но не предоставил дополнительной информации об источнике.

Роберт Хойланд, профессор истории позднего античного и раннего ислама на Ближнем Востоке в Нью-Йоркском университете и один из попечителей фонда, сказал Times Higher Education, что пожертвование поступило от «донора, базирующегося в Европе, а не в [Азербайджане], не был сделан через BFSAC, но напрямую в Оксфордский университет, и договор был заключен между этими двумя сторонами».

Элспет Сазерс, старший менеджер программ по Кавказу в американском Национальном фонде за демократию, который предупредил об автократических пожертвованиях западным университетам, сказала, что «абсолютно правильно задавать вопрос, откуда эти средства поступили».

Профессор Пашаева не ответила на запрос о комментарии.