Опубликована “Стретегия реформирования общественного управления до 2030 года”
На едином сайте для публикации проектов правовых актов E-draft.am уже доступен проект “Стретегии реформирования общественного управления до 2030 года”.С проектом сратегии можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.e-draft.am/projects/3438.
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