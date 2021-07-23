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Опубликована “Стретегия реформирования общественного управления до 2030 года”

Опубликована “Стретегия реформирования общественного управления до 2030 года”

На едином сайте для публикации проектов правовых актов E-draft.am уже доступен проект “Стретегии реформирования общественного управления до 2030 года”.

С проектом сратегии можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.e-draft.am/projects/3438.
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