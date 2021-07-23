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Алиев назначил нового начальника генштаба

Алиев назначил нового начальника генштаба

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении Керима Велиева на должность первого заместителя министра обороны - начальника генштаба ВС Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, Велиев освобожден от должности заместителя министра обороны Азербайджана – начальника главного управления по личному составу.


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