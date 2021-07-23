Армяне Украины планируют расширить сеть электрозаправок в Армении
17:21, 23 Июль, 2021
Социальный проект Союза армян Украины по открытию в Армении зарядных станций для электромобилей — расширяет географию.
Армяне Украины планируют строительство еще 15 электрозаправок в городах Армении. как передает Арменпресс, об этом AnalitikaUA.net сообщил инициатор и координатор социального проекта Союза армян Украины — Роман Чобанян.
По его словам, на первом этапе 10 электрозаправок намечается установить в Ереване и 5 в регионах.
Как известно, в Армении реализовывается социальный проект Союза армян Украины по открытию зарядных станций для электромобилей. Инициатива стала реализовываться с 2019-года с Тавушской области Армении.
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