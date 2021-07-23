В Токио состоялась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр 

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр завершилась на Национальном стадионе в Токио. как сообщает Арменпресс, в связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствовали лишь 950 официальных лиц, в том числе президент Армении Армен Саркисян.

Знаменосцами команды Армении были боксеры Ованес Бачков и пловец Варсеник Манучарян. В параде приняли участие боксеры Корюн Согомонян, Арман Дарчинян, дзюдоист Фердинанд Карапетян, пловец Артур Барсегян, штангист Изабелла Яйлян, тренер по тяжелой атлетике Виген Хачатрян и другие тренеры.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Огонь в чаше на Национальном стадионе зажгла четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема японская теннисистка Наоми Осака.

Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев.