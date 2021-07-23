Полиция за сутки раскрыла 90 преступлений

Согласно сводкам оперативных отчетов полиции, с 22 по 23 июля подразделениями Полиции Респиблики Армения выявлено 90 преступлений, 5 из которых были совершены ранее. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

«В частности: 18 случаев причинения телесных повреждений, 13 случаев обнаружения наркотиков, 7 случаев кражи личного имущества, 6 - продажа наркотиков и психотропных веществ, контрабанда их прекурсоров, по 4 случая конфискации оружия и насилие в семье, по 3 - злоупотребление служебным положением, уклонение от уплаты налогов, подделка документов, незаконная вырубка деревьев, по 2 - незаконное присвоение или растрата, умышленное уничтожение имущества, хулиганство, браконьерство, взяточничество, насилие в отношении государственного служащего, ненадлежащее выполнение медицинского обслуживания и служебных обязанностей, продажа несоответствующих товаров и др.

Обнаружено 5 без вести пропавших лиц, 5 разыскиваемых. Добровольно явились 10 разыскиваемых.

Зарегистрировано 4 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества, по 1 случаю квартирной кражи, мошенничества и наезда.

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. 2 человека погибли, 18 получили телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в сообщении полиции.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.