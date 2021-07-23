Армен Саргсян поздравил президента Италии с Днем рождения

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил президенту Итальянской Республики Серджио Матарелле поздравительное послание.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

В поздравительном послании президента Саргсяна, в частности, говорится:

«Я верю, что Ваше видение будущего и целенаправленные действия приведут Италию на путь процветания и прогресса.

Армения высоко ценит партнерство с дружественной Италией, основанное на общих цивилизационных ценностях.

Ваш личный вклад в развитие и укрепление дружеских отношений между народами наших стран весьма значителен. Уверен, что и многовековое присутствие армян в Италии вносит большой вклад в армяно-итальянское сотрудничество».