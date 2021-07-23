В вопросе объединения театров Камерный музыкальный театр и МНОКС не пришли к единому мнению

23 июля творческий коллектив Государственного камерного музыкального театра перед зданием Министерства образования, науки, культуры и спорта провел акцию протеста. Театр против разрабатываемого проекта министерства, предусматривающего объединение Государственного камерного музыкального театра с Государственным театром музыкальной комедии им. Пароняна. В случае объединения здание Государственного камерного музыкального театра планируется передать Государственному симфоническому оркестру Армении.

Как сообщает «Арменпресс», главному режиссеру Государственного камерного музыкального театра Самсону Степаняну удалось встретиться с министром образования и науки Ваграмом Думаняном и заместителем министра Ара Хзмаляном, чтобы обсудить с ними сложившуюся ситуацию.

После встречи, выступая перед журналистами, Степанян сказал, что не он удовлетворен итогами встречи, так как министерство эту программу считает логичной и реалистичной. «Объединение они считает для нас оздоровлением. Они внесут проект в правительство, и уверены, что оно одобрит это решение. Мы требуем, чтобы нас не объединяли с театром Пароняна, это нежелательно, мы не должны смешивать проблемы жанров. У музыкального жанра одни проблемы, у театрального – другие. На мой взгляд, решать проблемы одного за счет другого неправильно. Есть много строений, которые можно передать оркестру. Наше здание, чтобы стать репетиционным для Симфонического оркестра, потребует структурных изменений. Закрыть театр ради репетиций симфонического оркестра – это не укладывается в мою логику, потому что театр - это единое целое. Все это было высказано министру и замминистру», - рассказал главный режиссер театра.

По словам Степаняна, и министр, и заместитель министра представили свои аргументы, подчеркнув, что они находятся в экстремальной ситуации, что есть много групп, коллективов, ассоциаций, у которых нет проблемы с помещением, но они даже не могут найти ничего общего между ними. А в данном случае пришли к выводу, что Государственный камерный музыкальный театр и Государственный театр музыкальной комедии им. Пароняна имеют общие грани.